¿Cortocircuito? Guimaraes contó 'su' verdad de cómo quedó la relación con el América

Alexandre Guimaraes tiene un pie y medio afuera del América de Cali. El entrenador habló con el programa Planeta Fútbol de Antena 2 y aseguró que actualmente su contrato se encuentra suspendido, dando a entender que es poco probable que vaya a renovar con el conjunto vallecaucano, teniendo en cuenta que no ha habido contactos con su representante. A ello se le suma la imposibilidad de viajar a Colombia hasta el 1 de septiembre cuando se abran las fronteras aéreas a nivel internacional, luego del anuncio que hizo el gobierno nacional.

¿Cortocircuito?, esa fue una de las preguntas que respondió el entrenador costarricense, quien se consagró campeón con el equipo escarlata en el segundo semestre de 2019. “Cortocircuito no diría”, dijo. “Lo que pasa es que para mí las formas siempre deben ser como deben ser. Las cosas claras y concisas. Cuando el tiempo va pasando y nosotros vamos viendo que no hay un posicionamiento del club hacia la continuidad en algún comunicado oficial … Pues entonces claro, uno se extraña porque la relación en términos de comunicación durante todo este tiempo ha sido bastante buena, pero después de eso uno empieza a cuestionar algunas cosas en cuanto a lo que pasa”, comentó Guimaraes durante la entrevista.

“Con todo este rodaje, uno sabe que hay ciertos indicios de cuando uno puede seguir o no. Sin embargo, nosotros hemos sido muy sensibles. Incluso hemos cooperado con el club durante todo este tiempo. Entonces cuando estas situaciones no se van dando en cuanto a comunicación, uno queda un poco fuera de base. Ahora estamos esperando. Pero bueno, eso no es un tema que a mí ya no me compete. Mi representante está intentando conversar con el presidente para ver qué pasa. Ya el lunes es 1 de junio y el 8 comienzan los entrenamientos individuales. Todo el mundo debe tener claro qué es lo que va a seguir. Siendo claros”, agregó el entrenador.