"Creo que no soy el técnico del América", dice Guimaraes

Alexandre Guimaraes habló en ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 sobre su presente con el América de Cali y confirmó que hoy en día no tiene un vínculo contractual con el club. "Si tengo mi contrato suspendido, creo que no soy el técnico del América”, dio a conocer el timonel que se encuentra por ahora en Costa Rica a la espera de algún arreglo.

Cabe recordar que el 14 de junio termina el contrato del entrenador con América; esto se suma a que no hay vuelos internacionales en el país hasta el 1 de septiembre, y que no ha recibido ningún tipo de contacto por parte de la dirigencia del club ‘escarlata’ en los últimos meses. Solo le llegó una carta que le informó que su contrato fue suspendido. “El contrato está suspendido; hace unos días se nos suspendió. Obviamente, si te llega una carta así es porque piensan que el cuerpo técnico no siga. Ahora mi representante y el presidente están tratando de llegar a un acuerdo", indicó.

“Es una situación que no esperábamos. Desde el momento que nos fuimos de Cali, queríamos regresar. Seguíamos con todos los entrenamientos virtuales, siguiendo con todo el trabajo de jugadores. Pero cuando la cuarentena se iba alargando sabíamos que nuestro contrato terminaba en junio, pero no recibimos antes oficialmente ningún comunicado. Hubo acercamientos, pero después de eso no se ha llegado a nada y ahora nos envían esa carta de suspensión”, agregó el entrenador.