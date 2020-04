Crisis actual provocaría la primera salida de Nacional para el próximo semestre

Este es el caso del argentino, sobre quien surgieron unos rumores los últimos días en medios antioqueños, donde señalaban que supuestamente no quiso acceder a una rebaja de su salario en medio de la crisis, pero posteriormente la información habría sido desmentida desde el entorno del jugador.

Además, desde Argentina trascendieron unas declaraciones al diario El Clarín, donde manifestó que le gustaría volver al fútbol de su país: “Me gustaría tener la posibilidad de jugar en San Lorenzo de nuevo, de tener los partidos que correspondan y sacarme la espina que me quedó de tener esa continuidad y saber si estoy o no para jugar. No le cierro la puerta al club, pero hoy en día es difícil”.