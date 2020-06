Cristian Bonilla reveló qué tan cerca está de ser el nuevo arquero de Millonarios

“Toda esta situación ha hecho que esto sea muy lento: llaman, especulan… directamente no he conversado con Millonarios, pero sí se han acercado a varias personas cercanas a mí. Por mí, estaría ya en Bogotá. Hoy mi pensamiento está en volver a la Selección más que lo económico, entonces sería una linda opción ir a Millonarios, pero no me cierro a otra posibilidad”, acotó Bonilla.

“Es algo que yo hablo con mi representante y mi círculo de trabajo y dijimos que este no es el momento de pensar en dinero, porque cuando me fui a Arabia Saudita me perdí casi dos años. Ahora es tiempo de tomar otras decisiones y la situación que vive el fútbol es difícil”, expresó haciendo referencia a la crisis que atraviesa el deporte en materia financiera.

“Siempre será importante estar en un equipo grande como Millonarios. No cualquiera se pone esa camiseta y esa presión yo ya la viví en Atlético Nacional… Además, conozco Bogotá como ciudad y plaza para fútbol. También sé lo que significa Millonarios para el ‘profe’ Gamero y si le puedo dar una mano siempre estaré para él porque él me puso a debutar en Chicó”.