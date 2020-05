Cristian Mafla contó qué le hace falta para poder continuar en Nacional

En medio de la incertidumbre por el regreso del fútbol, los clubes del fútbol colombiano resuelven el futuro de varios de sus jugadores cuyos contratos se acercan al final y uno de estos casos es el del lateral vallecaucano, Cristian Mafla, futbolista de Atlético Nacional y quien debe arreglar su continuidad en la institución verdolaga antes de mitad de año, por lo que pasó por los micrófonos de 'Planeta Fútbol' de Antena 2 para comentar cómo marcha esta negociación.

"No he podido hablar con ellos, en diciembre e inicios de año estuvimos en conversaciones y no llegamos a un acuerdo. Pero la idea es llegar pronto a eso y seguir en esta gran institución. Falta ponernos de acuerdo en algunas cosas", arrancó afirmando el futbolista de 27 años sobre la negociación que está pendiente por resolver, dejando en claro que su objetivo es permanecer en el cuadro antioqueño.

Por su parte, consciente de la situación actual, afirmó que en este momento ajustar el aspecto económico es difícil. "Hay 'cositas' por arreglar, lo económico es difícil, que esperar a poder hablar, llegar a un buen acuerdo de las dos partes y seguir en esta importante institución. Es mi anhelo poder seguir mucho tiempo en esta gran institución", puntualizó el jugador que ha pasado por Boyacá Chicó, América y Bucaramanga en el país.

Respecto a la cuarentena sentenció: "Esperar que se pueda hablar después de esos días después de la cuarentena. Ojalá eso se dé rápido y que llegue desde lo más pronto el regreso a los entrenamientos. Nacional ha estado muy pendiente junto a su cuerpo técnico, es un apoyo que siempre está. No ha sido fácil, pero lo he tomado bien, he sabido manejarlo y gracias a Dios tengo a mi familia aquí conmigo y nos da un poco de tranquilidad".

Finalmente elevó un pedido: "Que vuelva el fútbol rápido, por favor, creo que hace mucha falta, no solo a nosotros sino a todos los aficionados".