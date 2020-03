Crudas críticas de Valenciano a Junior y Comesaña: "salgan de esa zona de confort"

En medio de la detención del fútbol colombiano, uno de los equipos que más incertidumbre genera es el Junior de Barranquilla. En la Copa Libertadores está al borde de la eliminación y en la Liga Águila no tiene un panorama claro, por lo que las críticas más grandes recaen sobre el entrenador Julio Comesaña.

Sobre la difícil situación del Junior, teniendo en cuenta la fuerte inversión que hizo el club, fue consultado Iván René Valenciano, ídolo del equipo y constante crítico de Comesaña y de algunos jugadores en los últimos meses; incluso el año anterior cuando fueron finalistas de la Liga.

“Yo cambiaría de entrenador. Un nuevo aire le vendría bien al Junior. Cuando un equipo se cansa de ganar, principalmente por su entrenador, porque cuando se le pregunta al entrenador él dice que es bicampeón, entonces está lleno y se cansó de ganar. Me parece que debe venir alguien que tenga una visión diferente y pretenda que este equipo quiera seguir siendo ganador”, señaló el exjugador en diálogo con ‘Nexo ESPN’.

Posteriormente, expresó que a Junior no lo beneficiaría la detención por coronavirus “Las cosas no creo que se puedan recomponer por esta para, porque el problema de Junior no es de jugadores sino cuestión futbolística, debe haber alguien que los saque de esa zona de confort... El jugador colombiano está acostumbrado a que lo consientan, a que lo mimen, a que siempre hablen con él. Entonces cuando hay un entrenador que solo te da los buenos días, no rinde”.

Y cerró hablando con algunas situaciones que viven colombianos en el exterior: “A veces cuando eres estrella acá en Colombia te encuentras con que el entrenador te saluda, te pregunta por ti y por tu familia y cuando vas a otra liga el DT tiene más mando, todo es diferente”.