Cruz Real aprovechó la derrota del América y habló de refuerzos para la Libertadores

América de Cali perdió 2-1 en condición de visitante ante Junior en un juego donde el ‘Escarlata’ hizo mucho por ganar, pero no pudo ejercer bien su idea de juego por una prematura expulsión del jugador Kevin Orlando Andrade. El onceno caleño dejó de presionar al local y tuvo que jugar de otra forma, no la que tenía estipulada.

Mire acá: Con un golazo de Viera, Junior venció a América y quedó como líder

Juan Cruz Real, entrenador del del club rojo, aprovechó la rueda de prensa para enviarle un mensaje al máximo accionista del club Tulio Gómez. Aunque literalmente no nombró al empresario, sí reiteró que el equipo necesita refuerzos porque le nómina que tiene es demasiado corta para enfrentar liga y Copa Libertadores, además para el encuentro frente al ‘Tiburón’ no pudo usar a futbolistas claves como Duván Vergara.

“Se hizo un buen partido acá en Barranquilla nuevamente. No estamos contentos porque lo queríamos ganar, pero creo que el equipo fue muy competitivo y teniendo en cuenta que no estábamos con todos. No tenemos una nómina extensa, tenemos una plantilla de calidad, no extensa, y hoy teníamos bajas importantes, en ese sentido me quedo muy conforme con el esfuerzo que han hecho los jugadores. Van dos partidos, hay que pensar en lo que viene y darle para adelante, seguir progresando como intentamos siempre”, dijo Cruz Real ante los medios.

Por otro lado, el argentino opinó sobre la expulsión tempranera que imposibilitó el fútbol americano. “Sobre la expulsión, no vi la jugada más allá de que pudo ser expulsión o no, creo que el equipo estaba haciendo un buen partido, después de la expulsión no pudimos hacer la presión porque es lógico, jugando 10 contra 11”, resaltó.

“Creo que el equipo aguantó bien ese momento hasta que viene la expulsión de Junior, me da la sensación que en líneas generales, jugando con las bajas que tuvimos y realmente la entrega que tuvieron mis jugadores, la predisposición, me parece que las más claras del partido las tuvimos nosotros, pienso que merecimos más de lo que nos llevamos, creo que al final Viera hace un gol de otro partido, felicitaciones porque es uno de los mejores ejecutores del fútbol colombiano, pero me voy con buenas sensaciones de mi equipo”, agregó.

Lea aquí: Liga Betplay partidos hoy domingo: fecha 3 EN VIVO ONLINE

América de Cali enfrentará el próximo miércoles al Bucaramanga. El equipo de ‘Los Diablos Rojos’ está obligado a sumar de a tres, ya que ocupa la casilla 14 con 1 punto.