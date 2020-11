Cruz Real criticó al árbitro y explicó por qué América perdió ante Nacional

América de Cali perdió 2-1 en condición de local ante Atlético Nacional en la ida de los cuartos de final de la Liga Betplay. El cuadro rojo sufrió en el primer tiempo la expulsión de Rodrigo Ureña, hecho que afectó su desarrollo del juego, según contó el técnico Juan Cruz Real en rueda de prensa.

“Voy a tratar de tener cuidado con lo que digo, creo que el equipo hasta el minuto 27, cuando recibimos la expulsión, era superior a Nacional en el juego, en el control, tuvimos llegadas, dominamos al rival, y la verdad es que después del minuto 27 pasa algo que yo como entrenador no lo puedo entender, estaba un poco sorprendido porque el mismo árbitro que nos dirigió hace siete días nos vuelve a dirigir y en ese momento también nos expulsó un jugador, no me gusta hablar de los árbitros, pero lo tengo que hacer porque creo que mis jugadores estaban muy bien, haciendo un gran esfuerzo, superando al rival, y una jugada que no es para expulsión, porque la volvimos a ver, el jugador tiene que apoyar el pie, porque cómo hace sin apoyar el segundo pie”, indicó.

Pero Cruz Real no se quedó ahí, el entrenador le dio muy duro al desempeño del VAR y señaló que lo más increíble es que este estuvo presente en el juego y no pudo hacer nada al respecto. “Lo que me sorprende es que hay VAR, porque si no existiera puede crear la duda. Y ya ahí te condiciona, hoy en el fútbol jugar con un hombre menos 60 minutos es mucho, y esto no es una excusa ni nada, lo único que quiero decir es que mis jugadores son unos leones, creo que teniendo un jugador menos el rival casi no nos metió al arco, tuvo la pelota, pero hasta los 37 minutos jugamos once contra once y la verdad es que se vio un equipo agresivo, quitando la pelota en campo rival, filtrando pases, llegando”.

Finalmente, Cruz Real se refirió a la serie y aseguró que está abierta y América tiene con qué remontarle a Nacional en el Atanasio Girardot en Medellín. La intención de los ‘diablos rojos’ es poder seguir en la lucha por el título y eliminar al elenco antioqueño.

“La verdad es que me duele mucho que pasen estas cosas con los arbitrajes, porque perjudican no a Juan Cruz Real sino a una institución, no sé si están un poco nerviosos con todo lo que viene pasando actualmente en el fútbol colombiano, pero me parece que deben tener cuidado porque esto hace que uno tenga aún más desconfianza con lo que está pasando, de todas maneras es una eliminatoria abierta, es un partido de 180 minutos, es lo mismo que terminar el primer tiempo perdiendo 2-1, como veo a mis jugadores les tengo una fe ciega, así que más allá del trago amargo que tenemos hoy de la bronca con la injusticia vamos a ir con todas las armas a buscar la clasificación a Medellín”, concluyó.