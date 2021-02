Cruz Real cuenta cuáles son los últimos movimientos de fichajes en América

Juan Cruz Real, técnico del América de Cali, habló con el ‘Súper Combo del Deporte’ de Radio Red RCN Radio y contó detalles del mercado de fichajes, pues espera que lleguen dos refuerzos más al equipo en los próximos días, teniendo en cuenta que jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El entrenador contó cómo está manejando esto con la dirigencia. "Nosotros mantenemos comunicación permanente con la directiva del club. Somos prudentes al pedir jugadores que se ajusten a la situación del club. Esperamos dos jugadores que potencien el plantel que ya tenemos", indicó.

Asimismo, el timonel analizó la actualidad del equipo, que todavía no obtiene los mejores resultados. El argentino señala que el no haber hecho una buena pretemporada afectó el rendimiento de la escuadra.

"Hoy no tenemos el mejor inicio de torneo, pero no es para dramatizar, terminamos de competir el 27 de diciembre y era muy probable que no tuviéramos el mejor arranque", puntualizó.

"Las exigencias en este club son muy altas, igual para el jugador que se pone la camiseta de América, pero ya lo que pasó el 27 de diciembre es historia y tenemos que seguir compitiendo", agregó.

Finalmente, Cruz Real explicó que los jugadores han asumido de la mejor manera algunas decisiones técnicas, como cambiarlos de posición en el campo, etc. "Hemos encontrado una buena respuesta en jugadores que nos ha tocado poner en otras posiciones; somos agradecidos siempre por la disposición de ellos, siempre buscamos la mejor opción para el momento", concluyó.