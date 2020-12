¿Cuál es el equipo de Cali que quiere a Roberto Ovelar?

La dirigencia de Deportivo Cali empieza a madrugar para la próxima temporada de la Liga Betplay y por ende, ya busca los jugadores que llegarán a reforzar la plantilla del cuadro ‘azucarero’ y dejar a un lado la campaña que realizó en el 2020.

Por tal razón, Deportivo Cali estaría en búsqueda de un delantero que le dé una mano a Agustín Palavecino y Ángelo Rodríguez (aún no ha arreglado su continuidad); y todo parece indicar que el nombre sería el del paraguayo, Roberto Ovelar.

El delantero paraguayo, quien actualmente milita en el Once Caldas, estaría en la carpeta de la junta directiva del cuadro vallecaucano para reforzar la delantera en la próxima temporada y así, no sufrir por los goles que hicieron falta en los últimos compromisos.

Hay que recordar que Ovelar ha jugado en Junior de Barranquilla en donde demostró su habilidad goleadora. Posteriormente, pasó a Millonarios donde no tuvo una buena temporada, ya que las lesiones fueron una de las razones que no dejaron al paraguayo tener una buena relación con el gol (salvo los dos goles que le permitió al equipo bogotano ganar la Superliga ante Atlético Nacional) y su último equipo, Once Caldas donde ha anotado seis goles en los 17 compromisos jugados en el ‘todos contra todos’ de la liga colombiana.

