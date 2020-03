¿Cuál es el título más importante de Millonarios? Vikonis sorprendió con su respuesta

Gracias a la cuarentena obligatoria que se vive en varios países el mundo, el deporte se ha detenido y sus protagonistas aprovechan para contar historias a la espera de que todo vuelva a la normalidad. Ahora fue el turno de Nicolás Vikonis, arquero uruguayo que fue campeón con Millonarios y también jugó en Patriotas de Boyacá.

El guardameta fue uno de los estandartes del cuadro azul en la consecución de la estrella 15 que obtuvo ante Independiente Santa Fe en la final de la Liga del segundo semestre de 2017 y habló del tema en diálogo con Win Sports.

Al portero le preguntaron por los dos títulos que consiguió Millonarios en esta década y sorprendió con su respuesta: “Para cualquier hincha de Millonarios es increíble los dos títulos, luego tocaría mirar con cuestiones subjetivas que estaría viviendo cada uno; pero en general yo creo que fue más importante la estrella 14 por cortar una racha de tantos años, fue para mucha gente la primera vez que veía campeón a Millonarios”.

Y cerró argumentando su pensamiento sobre la historia reciente del cuadro bogotano: “Luego la 15 siempre tendrá un significado histórico por cómo se dio ese torneo y por la final histórica por ganarle a Santa Fe. Para Nicolás Vikonis, en su corazón es más importante la 15, pero objetivamente creo que es más importante la 14 es muy importante y aún más que la 15”.

Por otro lado, habló sobre la crisis mundial que se vive por la pandemia del coronavirus: "Vivimos en un sistema económico y político egoísta. No me interesa el lujo, pero lo poquito que puedo tener, me gusta compartirlo… Hay que ser solidario, esta es una oportunidad para poder reinventarnos”.