¿Cuál fue la promesa que le hizo Leonel Álvarez a Nacional si lo llega a contratar?

Debido a los malos resultados en el fútbol colombiano y un pálido partido la semana pasada en la Copa Sudamericana, Juan Carlos Osorio renunció a Atlético Nacional y ahora en el club verdolaga están a la expectativa de poder enderezar el camino y poder encontrar un nuevo técnico que le pueda dar chances de pelear en la Liga.



Son varios los nombres en el sonajero del elenco paisa, uno de ellos es el de Leonel Álvarez, director técnico colombiano que cuenta con amplia experiencia internacional, así como en el rentado local. Actualmente está sin equipo y hace unos meses dejó unas palabras soñando con el cuadro verde.

"A mí me cobran algo por haber sido campeón con Medellín, pero que me gustaría dirigir a Nacional, claro... ¿Quién no quiere dirigir un día a Nacional? Todo entrenador... Además, soy ganador”, contó el 13 de mayo de 2020 Leonel Álvarez en diálogo con Directv Sports.



"Si me dan la oportunidad de dirigir a Nacional estoy convencido que no voy a ser campeón solamente una vez, sino muchas veces; soy profesional y necesito vivir y comer también como todos los entrenadores”, agregó en ese momento el timonel.

Cabe señalar que Leonel Álvarez fue ídolo y figura del Nacional campeón de Copa Libertadores 1989 y de la Selección Colombia en los años 90's. Sin embargo, los caminos profesionales como DT lo separaron del 'verdolaga' y en Independiente Medellín pudo ser campeón y reconocido.