Cuando Guimaraes casi se va del América... la revelación de un referente 'escarlata'

Uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvo en el reciente título de América de Cali en la Liga del año anterior fue Yesus Cabrera, mediocampista ofensivo que se ganó la confianza del técnico Alexandre Guimaraes, así como del presidente Tulio Gómez.

El futbolista se mostró tranquilo en medio de la crisis sanitaria: “Gracias a Dios hemos hechos varias actividades, ayudando a mucha gente y mitigar todo esto que está pasando. Yo vivo en un apartamento, lo he adaptado para poder hacer mi entrenamiento, no he tenido problemas con los vecinos, ya me conocen. La gente valora que uno se entregue por el equipo, por dar ese granito de arena para la obtención de los resultados".

“Yo le doy merito a la terquedad de estar en este equipo, siempre soñé en vestir esta camiseta, hay un amor por América de Cali. Don Tulio Gómez siempre fue la persona que quería que regresara cuando estuve por fuera", contó en el programa ‘Zona Libre de Humo’ sobre cómo se mantuvo en el elenco escarlata.

Posteriormente relató un momento clave en la temporada del América, cuando Alexandre Guimaraes casi se va del club por los malos resultados: “Nosotros veníamos de un bache, antes de Unión Magdalena (victoria como local en la fase regular) tuvimos una reunión con el presidente y nos manifestó que el ‘profe’ tenia medio pie afuera y nosotros le dimos ese respaldo total y lo sacamos adelante".

Y cerró hablando de algunos detalles sobre la final del fútbol colombiano: "Cuando faltaban 20 minutos en la final en Cali, el público ya estaba celebrando el título y eso mato psicológicamente a los jugadores de Junior. El ambiente era increíble y esos nos infló la camiseta".