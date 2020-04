Cuando Rodallega casi llega al América en la 'B' y un mensaje para Tulio Gómez

Además de Falcao García, otro de los jugadores colombianos que se destacan en dicho país es Hugo Rodallega, delantero que fue figura en Trabzonspor, estuvo cerca de volver a Colombia, pero recaló en Denizlispor y tiene cerca el final de su contrato.

Rodallega ha repetido en varias oportunidades su deseo de jugar en América de Cali para finalizar su carrera deportiva, pero por diferentes motivos no se había dado. Sin embargo, el experimentado atacante confesó en Win Sports que estuvo cerca de volver cuando jugó en la ‘B’ y que todavía está latente ese sueño.

Lea también: Jugar en la Liga de Nicaragua por estos días, contado por un colombiano

“Uno a veces planea las cosas, pero no resultan como quieren, espero que se me den las cosas. Cuando América estaba en segunda división, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para volver y no se dio; pero un jugador de una edad, incluso superior a la mía, fue el que los ayudó a volver a la primera división”, señaló en primera medida.

Luego entregó detalles de su actualidad, pensando en un regreso a Colombia: “Si por mí fuera, yo terminaría contrato en junio o julio y ya quedaría libre... ojalá que don Tulio me escuchara; pero la última vez él dijo que yo era un problema”

De interés: Dimayor no ha decidido cuándo ni cómo reanudará la Liga BetPlay

Y cerró reiterando su deseo de vestir la camiseta ‘escarlata’: “Yo nunca vi que los equipos grandes de Colombia se fijen en la edad, ellos me han buscado por mi carrera y mi talento. Yo siempre he dicho que soy hincha del América y quiero jugar ahí, es un sueño de niño y de mi familia. He hecho cosas que han estado a mi alcance años atrás, lamentablemente no se pudo y el hincha se quedó con esa ilusión… Yo estoy dispuesto todavía, siempre y cuando me lo permitan, quiero ponerme la camiseta del América”.