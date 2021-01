Cuatro jugadores descartados por Guimaraes: Nacional les busca equipo en el mercado

Aunque Atlético Nacional aún no cierra su mercado de fichajes y busca un zaguero central y quizás otro delantero para el proyecto de 2021, el técnico Alexandre Guimaraes ha descartado algunos jugadores que no tendrá en sus plantes y desde el club les buscan nuevos equipos en préstamo o preferiblemente en venta.

El caso más especial es el de Patricuio Cucchi. El delantero argentino aún tiene año y medio de contrato con Nacional, se venció su préstamo en Santa Fe y aunque llega en un buen momento el DT prefirió quedarse con Jéfferson Duque, Jonathan Álvez y Tomás Ángel. Hubo un ofrecimiento por él en Perú, pero el propio jugador lo descartó esperanzado de poder quedarse en el FPC.

Otro jugador que no será tenido en cuenta por Guimaraes es Andrés Felipe Reyes, defensor que regresó desde la MLS donde estuvo cedido por un año y no ejercieron la opción de compra. Han tocado algunas puertas en Colombia, pero por ahora no tiene nuevo equipo.

Asimismo, Cristian Moya (lateral izquierdo) y Sebastián Yabur (mediocampista) regresaron de sus préstamos en Valledupar FC y tampoco están en los planes del nuevo DT. Esperan hallarles equipos para que sigan teniendo minutos y fortaleciendo sus carreras deportivas.

Después de las pruebas de coronavirus donde Jarlan Barrera fue el único contagiado en todo el club, Nacional tuvo un corto descanso entre sábado y domingo para afrontar la concentración de una semana importante. Jugará el jueves en Armenia contra Deportes Tolima por los cuartos de final de la Copa Betplay 2020 y el domingo 17 de enero será local ante Santa Fe por la primera jornada de la Liga Betplay 2021.