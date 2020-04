Daniel Muñoz y una noticia que alegra a la hinchada de Nacional

"En mi cabeza está irme por la puerta grande de Nacional, quiero primero ser campeón, es uno de mis objetivos. En este momento no tengo afán de irme ni buscar otro rumbo, la gente puede estar tranquila", afirmó.

Muñoz también declaró, que a pesar que el momento no quiere dejar el club colombiano, sí tiene como uno de los objetivos futbolísticos jugar en una liga top del mundo.

Por otro lado, Daniel Muñoz recordó la ocasión en la que Atlético Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores en 2016, pero la cual no pudo celebrar por tener al otro día una prueba para convertirse en futbolista profesional..

"Cuando iba a ser la final de la Libertadores estaba pendiente a una llamada para ir a probar con el equipo profesional de Águilas Doradas. Antes del partido me llamó el coordinador de divisiones menores y me dice que tenía que presentarme al otro día a las 7:00 de la mañana en el estadio Alberto Grisales que Pedro Sarmiento me quería ver", señaló.

Recientemente, Atlético Nacional dio a conocer, mediante su presidente Juan David Pérez que la cláusula del contrato de Daniel Muñoz para que pueda irse a otro club esta tasada en los siete millones de dólares.