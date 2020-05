Dayro dio su versión de la pelea con Lucumí y pidió una nueva oportunidad en Nacional

Uno de los episodios más bochornosos de los últimos años en Atlético Nacional fue la pelea que protagonizaron Dayro Moreno y Jeison Lucumí en pleno gramado del Atanasio Girardot en un partido ante el Deportivo Cali por el rentado colombiano.

Todo ese embrollo resultó en la salida anticipada de Dayro Moreno en uno de sus mejores momentos de su carrera y más adelante Lucumí fue transferido al fútbol de México. Dayro, hoy en Argentina, recordó el episodio, hizo ‘mea culpa’ y aseguró que le gustaría tener otra oportunidad en el elenco verde.

Lea también: Presidente de la Conmebol dice que medida de los cinco cambios no fue consultad

“Yo quería ganar otro título con Nacional y como se dio mi salida de un momento a otro yo no la esperaba, ni mi familia… La verdad fue una situación que yo aclaré con varios periodistas después de enfriar mi cabeza y yo dije que se apresuraron un poco, porque lo que sucedió pasa en equipos granes, donde hay calenturas de compañeros entre la cancha”, señaló Dayro Moreno en diálogo con Win Sports.

“Y de pronto al otro día nos habríamos dado la mano en el entreno y nos habríamos abrazado como en cualquier equipo… después en las imágenes se ve que yo no hice nada, después yo salgo corriendo al camerino y ese fue el error que cometí, hablé con mi familia que mi reacción fue muy mala porque pudo haber pasado algo más grave en el camerino con Lucumí”, continuó explicando el letal atacante.

De interés: Sin dudarlo, Comesaña expuso cómo debe ser el 'nuevo' torneo en Colombia

Y reiteró su deseo de tener otra oportunidad en el equipo ‘paisa’, aunque ratificó que el equipo de su corazón es Once Caldas: “Tengo una espinita con Nacional; me gustaría volver y jugar así sea un año porque todos saben que soy hincha del Once Caldas y me quiero retirar ahí".