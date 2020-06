"De esos tres no sale": Tulio confirmó los candidatos para ser DT de América

Con una posible fecha para reanudar la Liga Betplay (16 de agosto), en América de Cali están ante una semana crucial para definir el futuro del escarlata en materia deportiva, pues deberán anunciar con prontitud quién será el nuevo estratega que reemplazará a Alexandre Guimaraes, que salió por diferencias económicas con la directiva.

Tulio Gómez ha sido muy directo con el tema y ha reducido la lista de candidatos a tres nombres, a pesar que muchos más han sido ofrecidos o se han vinculado a la directiva. Además, señaló que la próxima semana se podría dar la noticia oficial. Entre líneas, descartó que Jersson González asuma el primer equipo como el año pasado.

“Tenemos tres candidatos y eso lo solucionaremos en el Comité Deportivo la otra semana, no sabemos qué día. De César Torres, Juan Cruz Real y Ángel López (español) no sale”, señaló en primera medida en entrevista con el portal ‘Futbolred’.

Asimismo, dio luces de por qué le gustaría tener al técnico de Alianza Petrolera: “César (Torres) es hincha del América y es amigo mío, muy querido. Ese muchacho será técnico de América mañana o en un futuro, me encanta y es hincha del equipo”.

Sobre los rumores que ya estaría elegido Juan Cruz Real (argentino ex Jaguares) como nuevo DT, señaló: “Eso no es cierto, lo elegiremos en el Comité Deportivo. A mí me llaman, pero a nadie le ha dicho nada, teníamos 10 opciones y quedaron tres. Nos metieron a Martín Palermo… Tenemos que mirar muchas variables, queremos un técnico que mire las divisiones menores porque esa cantera no la podemos dejar perder, que conozca el fútbol colombiano, que juegue con estilo, que tenga manejo de grupo, como lo mostró Guimaraes”.

Y cerró hablando sobre el estándar para elegir un nuevo timonel: “Hay que mirar, hay que analizarlo todo. Tenemos que ser fríos y analíticos. Tenemos que traer al América un técnico bueno, que no sea muy caro ni muy barato, término medio”.