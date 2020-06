Defensa campeón con Medellín, Junior y Nacional piensa en el retiro

El lateral zurdo, hoy de 34 años, Juan David Valencia Hinestroza fue uno de los laterales zurdos más codiciados del fútbol colombiano en los últimos años por su potencial ofensivo y habilidad individual que le permitió conseguir nueve títulos en el baompié nacional y además integrar la Selección Colombia que jugó la Copa América de Argentina.

La actualidad de Valencia no es la mejor y podría estar cerca del retiro después de haber salido de Independiente Santa Fe en el segundo semestre de 2019.

Según declaró el mismo jugador en diálogo con Win Sports, cuando estaba en el conjunto 'cardenal' sufrió una lesión en una de sus rodillas producto del desgaste propio de una carrera deportiva que comenzó de manera profesional en 2004. El zaguero fue operado y el dolor que sentía desapareció, pero tiempo después volvió a percibir la molestia, la cual lo ha acompañado hasta hoy en día.

"Salí de Santa Fe con una molestia en la rodilla, hasta el momento el dolor no desaparece y me ha hecho pensar mucho sobre si volver o no al fútbol. Estoy intentando recuperarme, pero el dolor no desaparece", dijo el defensor.

Valencia afirmó que "desde la última vez que jugó con Santa Fe, en un partido contra Bucaramanga en el segundo semestre de 2019, no pudo volver a jugar por el dolor y aunque entró a proceso de recuperación, no pudo regresar a las canchas".

Finalmente, declaró que su continuidad o no en el fútbol profesional depende de cómo avance su recuperación, la cual actualmente adelanta de manera individual.

Juan David Valencia fue campeón del fútbol colombiano con Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla en una ocasión. Además estuvo en la época gloriosa de Atlético Nacional al celebrar siete campeonatos..