Deportivo Cali se alista y tendría un regreso inesperado en el mercado de pases

Deportivo Cali atraviesa una delicada crisis económica. Ya venía siendo complejo el panorama desde lo financiero, pero la suspensión de la Liga Betplay agravó la situación. Para mejorar los números, la institución vallecaucana necesita concretar varias transferencias a nivel internacional con el objetivo de alivianar el panorama.

No obstante, algunas negociaciones que ya parecían solventadas se complicaron con el correr de las semanas. Es el caso del mediocampista Andrés Felipe Roa, jugador que fue adquirido por Independiente de Avellaneda. No obstante, el conjunto rojo de Buenos Aires no ha pagado la totalidad de los derechos deportivos. Solo canceló el 60% del pase.

El contrato del jugador culmina a mitad de año con los ‘Diablos rojos’ y por ello Deportivo Cali busca soluciones. La intención principal, de acuerdo a lo que conoció Antena 2 Cali, es buscarle equipo en el fútbol argentino. De no haber salida con el futuro del jugador en el exterior, Roa volvería a integrar la nómina de los verdiblancos.

Andrés Felipe Roa, de 26 años, dejó las filas del onceno ‘azucarero’ en 2018 y partió al sur del continente para vestir la camiseta de Huracán. En el ‘Globo’ tuvo un paso destacado, lo que le valió para ser fichado por Independiente, uno de los cinco equipos grandes del fútbol argentino. Con el ‘Rey de Copas’ la situación fue diferente. Disputó doce encuentros desde su llegada y en solo dos los 90 minutos.

Adicionalmente marcó dos goles y 2020 se había convertido en un periodo con mayor protagonismo en el conjunto de Avellaneda antes de la suspensión de la Superliga. Ahora el panorama es incierto para el volante y de paso para el Deportivo Cali.