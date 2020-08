Deportivo Cali tiene ofertas de última hora por dos grandes figuras

En medio de la crisis que ahorcó al fútbol colombiano, uno de los clubes más insistentes en el reinicio de la Liga Betplay fue el Deportivo Cali, club que incluso dio el primer portazo de los equipos grandes para el cambio de presidencia en Dimayor y que, junto a Nacional, estuvo entre los primeros que impuso protocolos sanitarios en su sede.

Sin embargo, en el caso del cuadro azucarero, se han encontrado con dos sorpresas: Déiber Caicedo y Andrés Colorado tienen ofertas para salir del cuadro verdiblanco en el mercado de fichajes que aún está abierto, aunque eso no significa que se vayan a ir inmediatamente; no obstante, la directiva trabaja en ese particular.

En el caso de Déiber Caicedo, joven delantero que deslumbró en las primeras fechas de la Liga antes de la suspensión, el propio presidente Marco Caicedo reconoció en RCN Radio Cali que sí hay ofertas internacionales por él y que ya están tratando ese caso a ver qué prospera en el mercado o si se queda para la Liga Betplay y la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Andrés Colorado, otro de los baluartes del equipo, contó en ‘Zona Libre de Humo’ que sí ha tenido algunas ofertas para dejar el Deportivo Cali, pero que su empresario es el que se está encargando de ese asunto y que por ahora está concentrado en el cuadro verdiblanco y la vuelta del FPC.

Cabe señalar que Alfredo Arias ha sido uno de los técnicos más incisivos en pedir el regreso del fútbol y poco se ha hablado en el Cali de posibles fichajes, por lo que estas bajas representarían un duro golpe al proyecto deportivo del timonel uruguayo.