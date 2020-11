Deportivo Pasto se quedó con la victoria y complicó a Once Caldas

El compromiso entre Deportivo Pasto y Once Caldas se quedó con los tres puntos el conjunto ‘pastuso’ gracias a las anotaciones de Ederson Moreno y Jerson Malagón mientras que por el cuadro ‘albo’ logró descontar Miénder García.

El marcador se abrió muy rápido gracias a Moreno quien a los 48 segundos del primer tiempo logró aprovechar el centro de su compañero Esneyder Mena y a través de un cabezazo mandó a guardar el balón al fondo de las ‘piolas’.

Le puede interesar: Michael Rangel saldría de Junior: otro equipo colombiano adelanta conversaciones

Sin embargo, Once Caldas no se amilanó ante el marcador en contra y fue en el minuto 27 cuando Miénder logró sacar un fuerte remate desde fuera del área en donde el portero Luis Delgado no pudo hacer nada para evitar el empate en el estadio La Libertad.

Después del empate provocado por el conjunto ‘manizalita’ los dirigidos por Diego Corredor buscaron volver arriba en el marcador y gracias al capitán Malagón quién aprovechó una desatención de la defensa ‘blanca’ y a través de un disparo con el borde externo de su botín puso el 2-1 en el marcador.



Vea también: Nacional se beneficia: ganará 3-0 el partido contra Cúcuta, confirmó Dimayor

Ya para el segundo tiempo y como se vio en la primera parte, Deportivo Pasto salió en búsqueda de aumentar el marcador y en el minuto 45, el ‘pastuso’ Carlos Daniel Hidalgo logró cabecear el balón pero no fue con la dirección esperada para aumentar la ventaja.

Aunque Pasto era el de la ventaja, no bajaba los brazos y gracias a su capitán Camilo Ayala en el minuto 58, logró sacar un disparo que se fue rozando el palo de la mano izquierda del portero Sergio Román. Sin embargo, tras ir ganando, los dirigidos por Corredor le entregaron la posesión de balón a Once Caldas pero no pudieron aprovechar las pocas oportunidades que tuvieron.

Con este marcador, Once Caldas complicó su posibilidad de entrar a los ocho, ya que quedó en la posición 11 con 26 puntos; mientras que Deportivo Pasto consiguió 33 unidades que lo ubican en la cuarta posición.