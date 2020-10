Deportivo Pasto vs Deportivo Cali: hora y canal de TV para ver el partido en Colombia y EE.UU.

Deportivo Pasto, que comparte el primer lugar de la Liga BetPlay Dimayor 2020 con Deportes Tolima al contar con 24 puntos, recibe este sábado a Deportivo Cali en compromiso de la fecha 13.

El conjunto 'volcánico0 afrontará el encuentro con "aire en la camiseta" después de superar 1-0 a Junior de Barranquilla en condición de visitante en la anterior jornada.

Por otro lado, Cali también logró un agónico triunfo con marcador de 1-0 vencer con un solitario tanto de Carlos Lizarazo en el estadio de Palmaseca.

Deportivo Pasto vs Deportivo Cali: hora para ver el partido en Colombia y EE.UU

El partido Deportivo Pasto Vs. Deportivo Cali se puede ver y escuchar desde las 6:05 pm en Colombia. Si se encuentra en EE.UU., el compromiso arranca a las 7:05 pm, hora del este, y las 4:05 pm, hora del Pacífico. En Argentina, el juego inicia a las 8:05 pm.



Deportivo Pasto Vs. Deportivo Cali: canal para ver el partido en Colombia y EE.UU



Win Sports, como dueño de los derechos de televisión para Colombia, transmite el partido Pasto vs Cali a través de la señal de Win Sports+. Para quienes se encuentran en EE.UU o fuera de Colombia, pueden observar las acciones del encuentro a través de Win Sports Online. El costo mensual de dicho servicio es de 30 mil pesos colombianos (8 dólares, aproximadamente).



También puede seguir las emociones del encuentro a través de Antena 2, Antena2.com y el canal de Antena 2 en Youtube.