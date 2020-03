Derechos de TV internacional no están embolatados, dice Dimayor

“El argumento que dicen es que una de las sociedades estaba inactiva”, dijo el directivo en el noticiero de La Fm. “Usted sabe que en Colombia para renovar la matrícula mercantil tiene que ser entre enero y marzo; en los Estados Unidos es entre enero y septiembre. El tema de la inactividad de una empresa en Estados Unidos no significa que no pueda funcionar. Simplemente usted con una llamada tiene hasta septiembre para hacerlo. Seguramente alguien revisó a esa compañía, que entre otras cosas no es con la que se firmó el contrato. Fue otra, una que es asociada y estaba inactiva, entonces se procedió a activarla, pero cumpliendo los términos que establece la ley en los Estados Unidos”, añadió Vélez en la entrevista.

Confirmó el presidente, eso sí, que la compañía con la que firmó Dimayor el contrato fue constituida en “en Delaware. Usted sabe que ese es el estado del paraíso fiscal. La gran mayoría de las sociedades en Estados Unidos son creadas en ese estado y la gran mayoría, como en el caso nuestro, se rigen por los tribunales de Nueva York que son los que marcan la pauta en el carácter jurídico de los negocios internacionales. O sea que todo está completamente estructurado. Claro que ha habido inconvenientes, no es fácil hacer un negocio de televisión hoy. Hoy no es sólo televisión, también es streaming, juego virtuales. Todos esos temas los hemos tenido que ajustar porque desafortunadamente, tenemos que reconocerlo, no había un control claro de nuestros derechos en el exterior”.

Jorge Enrique Vélez también se refirió a las empresas que adquirieron los derechos del fútbol colombiano a nivel internacional. “Son dos fondos grandes de los Estados Unidos. Hoy los grandes negocios en el mundo son de fondos. Los fondos lo que buscan son oportunidades de negocio. Anteriormente los derechos del fútbol los compraban las mismas cuatro empresas que todos conocemos. Hoy son los fondos porque éstos están buscando otras alternativas de negocio de largo plazo para que generen rentabilidad”, declaró, afirmando que el anticipo a los equipos del FPC por los derechos de TV anteriormente mencionados se realizaría a finales de marzo.