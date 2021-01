Descartados por Juan Cruz Real: otros dos que salen de América para 2021

América de Cali sigue definiendo los últimos detalles de su plantilla de jugadores pensando en la Liga Betplay y la Copa Libertadores de una exigente y maratónica temporada 2021 luego de lograr el bicampeonato colombiano. Varios futbolistas han salido y ahora en la lista están otros dos.

Según se conoció en las últimas horas, se confirmó lo que era un secreto a voces. Carlos Sierra no seguirá en América de Cali para la temporada 2021 y por medio de su empresario está siendo acercado a algunos equipos del fútbol colombiano, por ahora no tiene ofertas en el exterior.

El mediocampista fue pieza clave de Alexandre Guimaraes en el título de 2019 y el primer semestre de 2020, pero con la llegada de Juan Cruz Real perdió su lugar en el equipo y a veces ni era convocado; aunque él respetó las decisiones del DT, busca un lugar para tener más continuidad y no seguirá.

El otro jugador que no seguirá en América es el delantero Juan David Pérez. También descartado por Cruz Real y con pocos minutos bajo el mando pasado de Guimaraes. El delantero no tiene ofertas concretas, pero no hará parte del elenco escarlata en 2021.

Cabe señalar que América de Cali contrató para 2021 a Diego Novoa, Jersson Malagón, Óscar Cabezas y Guillermo Murillo, mientras que el fichaje de Marvín Vallecilla se cayó por temas médicos buscan otro lateral en el mercado.