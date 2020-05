Desde el plantel de América envían un mensaje por el futuro de Guimaraes

En América de Cali también han recibido de buena manera la noticia sobre el regreso del fútbol profesional colombiano tras el anuncio de Mindeporte para que se pueda realizar en el mes de agosto. Los futbolistas ya esperan la vuelta a los entrenamientos y se han mostrado tranquilos por los protocolos que ha instaurado Dimayor en aras del balompié.

Uno de ellos es Felipe Jaramillo, mediocampista que llegó al elenco escarlata desde Millonarios y que se ha hecho un lugar en el equipo de Alexandre Guimaraes. A propósito del DT, Jaramillo se refirió a lo que él piensa sobre el futuro del estratega quien no ha renovado su vínculo contractual con América.

“La verdad nos sabemos mucho del tema, solo que se acaba el contrato y que está en espera sobre lo que va a pasar con él, obviamente nosotros queremos que él siga porque en el campeonato anterior lo hizo de una manera excelente”, señaló Jaramillo en diálogo con 'La Hora Sensacional del Deporte’.

“Nosotros, la hinchas y la directiva le tenemos mucha confianza. En particular, yo me he entendido mucho con él, a mí me gustaría que se quedara, pero esos son temas contractuales, pero esperemos que lo que pase sea lo mejor para el equipo y que sea lo mejor para América”, enfatizó Felipe Jaramillo.

Y cerró hablando sobre los acuerdos contractuales que lograron en América de Cali en medio de la crisis: “En el equipo decidimos hablar personalmente cada uno con las directivas, yo sí estuve de acuerdo con rebajarnos el sueldo, era lo más normal. Ser solidarios con el mismo equipo y particularmente sí hemos cuadrado pacíficamente con ellos y eso habla del buen grupo humano que tenemos en América”.