Juan Carlos Osorio dejó un mal recuerdo en la Selección de Paraguay y la prensa mexicana. Desde el país ‘guaraní’ lo señalan por haber renunciado a la ‘albirroja’ antes de la Copa América de Brasil 2019, además de estar esperando una oferta para llegar al seleccionado colombiano. En México, más allá de su participación en el Mundial de Rusia cuando le ganó a Alemania, es criticado por la metodología de las rotaciones que maneja, aunque también hay quienes lo defienden.

Al respecto, el exjugador paraguayo Denis Caniza fue entrevistado por Fox Sports México y le preguntaron sobre el paso de Osorio por Paraguay; él, sin ocultar su descontento, pero con respeto, opinó sobre el colombiano.

"A Osorio no se le recuerda muy bien aquí en Paraguay. Bueno, según la prensa, no sé si es cierto o no, él especulaba mucho con ir a trabajar con Colombia, pero ya tenía contrato acá; sin embargo, su mente estaba en la selección colombiana. Por eso la gente no le quiere mucho aquí en mi país. Después no le fue bien en cuestión de resultados...No es querido en mi tierra Osorio", dijo Caniza.

Acto seguido, el ex jugador y técnico Daniel Brailovsky, que ahora es panelista, le halló la razón a Caniza y le dio aún más duro a Juan Carlos Osorio, pues contó que el entrenador 'cafetero' está acostumbrado a dejar tirado a los equipos.

"Acá tampoco. Él hizo algo parecido. En Brasil se lo hizo a Sao Paulo y terminó yendo a México. Cuando estaba en México decía que lo quería el Manchester United, el Real Madrid y no sé cuántos equipos… y terminó sin ninguno. Después cuando fue con ustedes estaba hablando con otros; es normal en ese personaje", aseguró Brailovsky con enojo.

Luego se le preguntó a Denis Caniza si conocían el trabajo de Osorio antes de llegar a Paraguay, él respondió: "La verdad que no conocíamos eso (de él). A mí me sorprendió porque la Federación Paraguaya le adelantó un dinero importante, que para nuestro país ya es demasiada plata para contratar un técnico así...”, resaltó.

Asimismo, el exfutbolista paraguayo fue claro que Osorio se destacaba por sus charlas, pues hablaba ‘bonito’, pero más allá de eso no conseguía resultados. “Después hablaba muy bien, de matrimonio y otras cosas... Me reía de repente porque hablaba muy bonito y a la hora de la verdad no conseguía resultados. Encima estando aquí con contrato, él se quería ir y le tiraba indirectas a la prensa sobre su deseo de llegar a Colombia. Le faltó el respeto a nuestra selección, no tuvo en cuenta eso... Por suerte duró muy poco", concluyó Caniza.

Cabe recordar que tras dejar de ser entrenador de Paraguay, Juan Carlos Osorio regresó a Atlético Nacional a reemplazar al entrenador brasileño Paulo Autuori. El risaraldense todavía está a cargo del cuadro ‘verdolaga’.