Diego Umaña: "En el país se debería invertir un poco más en la formación"

Diego Edison Umaña es uno de los entrenadores con más recorrido en el país y luego de las especulaciones sobre las posibilidades de retirarse de la profesión, se encargó de aclarar cómo es su situación actual. En diálogo con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, Umañana contó cuáles son sus planes y explicó las posibilidades que maneja en el presente, tocando la posibilidad de alejarse de la dirección técnica.

Al respecto, señaló: "Hace unas semanas casi me voy a trabajar a Israel, estuve cerca de ir a Perú. Estoy con ganas de seguir en otro país, acá tengo un par de proyectos y va a sumarse otro, con algo distinto, que también me gusta y que tiene que ver con el factor humano. Es algo que tiene que ver con la formación, a mí me interesó primero la persona y luego, a través de la transmisión de valores, potenciar a los futbolistas porque creo que el deporte ofrece valores para salir adelante".

Luego prosiguió refiriéndose al tema, pero recordó la importancia del trabajo en las categorías de formación: "Es adaptarme a esta situación, depende de cómo está todo. Ahorita se le trata de dar una buena gestión a esta situación, así que vamos con mucha tranquilidad para ir tomando las mejores decisiones.

"El año pasado, actualizando mi licencia de entrenador, un directivo dio una charla y habló de jugadores colombianos y su valor de venta en el extranjero, estaba entre el séptimo y el octavo lugar en Suramérica y eso tenía que ver con la formación, un punto en donde todos aseguramos que se debía invertir más, pues algunas veces se quiere pagar poco en esta etapa", remarcó.

Y a esto agregó: "Cuando yo iba a Argentina a jugar, como jugador, veía cómo a los jóvenes los entrenaban grandes exjugadores, ahora en su rol de entrenadores y eso les daba gran calidad. Creo que es una mentalidad que acá no ha cambiado. Es agregarle cosas al jugador joven para que aumente su valor en el extranjero. La inversión a inferiores es algo que los equipos no han entendido y que, con el paso del tiempo se darán cuenta que es necesaria. El haber sido entrenadores, le ayuda la real formación a los exjugadores. Teniendo trabajo con jugadores y demás".

Finalmente se refirió al título de Bayern en la Champions: "Lo de Bayern Munich deja una lección que es que esto es un juego colectivo, de interacciones. Defiende hacia adelante y gestiona con sentido, tiene posesión y circulación de pelota, tiene laterales que saben ir arriba y desequilibrar, volantes que van y ganan en el uno a uno y, por si fuera poco, un delantero que no le importa jugar por las bandas como Lewandowski. Además, defienden adelante, como lo demostraron todo el partido".

"Los técnicos alemanes están llevando ideas que se están manejando desde hace años, antes te llevaban por delante físicamente, eran camiones. Pero empezaron a cambiar y asumieron la nueva esencia del fútbol, dándole más importancia a la pelota, al juego colectivo, al cómo vamos a ganar, algo que ha reflejado el Bayern en la forma en la que está jugando", concluyó.