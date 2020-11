Dimayor anuncio que todos los partidos de las finales tendrán VAR

Luego de jugarse las jornadas de las fechas FIFA en la mayor parte del mundo, los jugadores de los clubes debieron regresar para volver a disputar los compromisos de sus respectivas ligas.

Por ende, los colombianos y brasieños James Rodríguez, Yerry Mina, Richarlison y Allan, respectivamente ya se encuentran a las órdenes de su estratega, Carlo Ancelotti para preparar el compromiso ante Fulham y así volver a la senda de la victoria.

Según el estratega italiano, los jugadores internacionales mencionados anteriormente, regresaron al club en buen estado físico: “Se entrenaron hoy (viernes) y parece que no tienen problemas. Están en forma, pero un poco cansados de los viajes. Tenemos tiempo para recuperarnos antes del domingo", sostuvo Ancelotti en la rueda de prensa previa al compromiso.



Además de las declaraciones, el técnico del Everton manifestó que no habló con James sobre el ‘problema’ que se vive dentro de la Selección Colombia: “No le hablé de esto porque creo que no es nuestro problema. Sólo le doy la bienvenida. Entrenó como Mina. Por supuesto que estaban decepcionados, pero ahora tienen que estar enfocados en nuestros juegos", finalizó el timonel de los ‘Toffees’.



Finalmente, ya con sus jugadores referentes, Ancelotti espera que con esta ‘para’ el equipo vuelva mostrar el nivel de las primeras fechas de la Premier League en donde lograron ser el equipo revelación y alcanzaron a ser los punteros de la clasificación.