Dimayor, caliente: insólito error de directivos en el contrato de TV internacional

En medio de la marcada disputa que hay entre varios directivos de la Dimayor por inconformidades en torno a la administración del presidente Jorge Enrique Vélez, siguen saliendo a la luz detalles insólitos de malos manejos en la entidad, especialmente en materia económica. En este caso, otra vez por el tema del dinero de la TV internacional que se prometió y nunca llegó a los clubes.

Oscar Arturo Martán, hijo de Ignacio Martán y presidente ejecutivo de Cortuluá, dialogó con ‘Otro Podcast Más’ y reveló varios errores que cometieron los directivos en busca de una compañía que quisiera adquirir los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano para transmitir fuera del país.

A la primera reunión que asistimos, resulta que muchos de los presidentes que fueron no manejaban el inglés. (La reunión era) con un fondo que supuestamente son americanos, brasileños y también unas personas de Noruega, si no estoy mal. No sé cómo se hizo, pero al final nosotros recomendamos usar una banca de inversión porque un contrato de estos a tanto plazo y con tanta implicación, tecnológica, audiovisual… El presidente decía que se encerraron muchos días a negociar con el fondo y al final salió un contrato que tenía más contenido un contrato Minerva que ese contrato. Las cláusulas eran muy laxas y muy amplias. En cuanto a que en los anticipos solamente se paga un 5% si se incumplía y ya”, señaló el directivo de Cortuluá, uno de los clubes que se ha manifestado abiertamente en contra de Vélez.

Luego, no ocultó su negativismo con el desenlace de este lamentable error para el FPC: “No había finalización del contrato por ese incumplimiento ni nada, sino que cada cuota que se llegara a incumplir paga un interés de una sola vez en el tiempo y eso no seguía corriendo. Entonces qué incentivo había para cumplir, pues ninguno. Hoy estamos pagando las consecuencias de un contrato que no fue bien asesorado y viene acompañado. Se le dieron 100 días antes de este tema de la pandemia y creemos que como pintan las cosas no va pasar nada”.

Posteriormente, explicó que muchos clubes contaban con ese dinero prometido y por eso hay una crisis económica en el fútbol colombiano, incluso antes de la suspensión por la pandemia: “Ese era el contrato más importante que tenía el doctor Vélez en sus manos porque es la vida de la institución y de los clubes afiliados a 12 años, hasta el 2030. Y resulta que el contrato de televisión internacional también iba amarrado con el tema del canal Premium que es un canal que ha generado mucha polémica. Resulta que ni la televisión internacional ha salido como se esperaba, no se han dado los anticipos por muchas razones; y el canal premium ha generado una controversia nivel nacional. Con ese dinero muchos clubes se comprometieron con terceros, ya sean jugadores u otros clubes, inversiones en sedes deportivas... esos recursos no llegaron y resulta que mucha gente tenía compromisos con la Dian.

Y cerró contando otros detalles negativos de Dimayor, en este caso por la Liga Femenina y su inconsistencia: “Se incumplió con eso y se han incumplido en otros temas que se mencionaron en las cartas. En el tema del fútbol femenino no se han conseguido los patrocinios. Yo hacía parte de la comisión del fútbol femenino y resulta que nunca se citó. La única vez que se hizo fue porque Diego Fernando Perdomo que era del Huila femenino fuimos a la vicepresidencia de la República y se prometieron muchas cosas. Eso nunca se concretó y el presidente nunca volvió a citar reuniones. Nos dijo que iba a venir un patrocinio muy importante que nunca se dio”.