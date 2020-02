Dimayor contraataca: "El Canal Premium va muy bien, mejor de lo que esperábamos"

Dimayor sigue en el centro de la polémica del fútbol profesional colombiano por la implementación del canal Premium que ha causado molestia en la mayoría de los aficionados por lo que consideran un excesivo costo. Desde las redes sociales se perciben constantes críticas al fútbol colombiano y sus clubes, pero desde la entidad también contratacan y aseguran que Win + ha tenido buenas cifras de suscriptores.

"El Canal Premium va muy bien. Es más, va mejor de lo que esperábamos… Este año el fútbol no se privatizó, el fútbol ya era privado. El fútbol es una empresa privada", señaló el presidente Jorge Enrique Vélez respecto a todas las críticas en diálogo con el programa ‘Zona libre de humo’.

Lea también: Hazard regresa al Real Madrid y dejó a James afuera de la convocatoria

Posteriormente, se refirió a los inconvenientes que han tenido con algunos medios de comunicación: "En el tema de acreditaciones, las autorizan los equipos, en Dimayor solo las entregamos. Lo que si haremos es controlar dentro de los estadios es el tema de las transmisiones que no cumplan con nuestros lineamientos. En Cali ya pasó".

"Lastimosamente ninguna de las empresas con las que hablé, que fueron 14 aproximadamente, no quisieron patrocinar la Liga Femenina… No sé a quién se le ocurrió decir que en Dimayor no íbamos a recibir el dinero que nos va a entregar el Ministerio del Deporte”, explicó sobre la polémica por la creación de la Liga Femenina.

De interés: El City y su encrucijada: tres consecuencias tras la sanción de la UEFA

Y terminó confirmando el desarrollo del torneo a falta de algunos detalles: “Desde un principio se dijo que había Liga Femenina, solo falta determinar cómo será el torneo y la fecha. Lo cierto es que en agosto debemos tener campeón".