Director deportivo de América cuestionó con dureza la "honestidad" de Matías Pisano

Una de las fuertes polémicas en el mercado de fichajes de América de Cali en medio de la suspensión de la Liga Betplay fue la salida del mediocampista argentino Matías Pisano, quien terminó su contrato con América de Cali en junio y el club escarlata no hizo la opción de compra ni se llegó a un acuerdo para extender el préstamo por temas financieros.

El jugador salió molesto de la institución escarlata, incluso haciendo fuertes cuestionamientos a los directivos y al club, algo que no cayó bien y así lo hizo saber Álvaro Rius, director deportivo de América de Cali.

“A mí me sorprendió que no fuera un poco más flexible como la mayoría de sus compañeros para negociar su salario en medio del Covid, porque al final esto fue algo que afectó a todos; a nadie le gusta que le bajen el salario, pero el de él era de los más altos de la plantilla... Al final es respetable la forma de negociar que quisiera. Pero sí me sorprendió que jugadores que ganan mucho menos entendieran mejor la situación que él y luego me sorprendió que saliera a decir que América no hizo un esfuerzo por él”, señaló con notoria en el programa ‘La Hora Sensacional del Deporte’.

“América no podía hacer la opción de compra efectiva en medio de la pandemia porque al año nos salía por más de un millón de dólares (incluyendo el salario). Entonces él decía que se quedaba en préstamo, pero que le subieran su salario cuando todos lo estaban bajando... Me parece respetable, cada uno es dueño de sus derechos deportivos y económicos; él podía pedir lo que quiera, pero faltó a la verdad cuando dijo que América no hizo un esfuerzo por mantenerlo”, agregó el español Rius.

Y cerró haciendo otro fuerte cuestionamiento a las formas de Matías Pisano: “Esos números estaban fuera de nuestra realidad económica y él era consciente. A ese jugador le tengo mucho cariño, pero ahí no fue justo ni honesto con la afición”.