Director deportivo de América se pronunció sobre el futuro de Alexandre Guimaraes

América de Cali atraviesa un momento bastante incómodo en materia institucional por cuenta del futuro de su proyecto deportivo que le entregó un título en el mes de diciembre y que lo puso a soñar con un retorno exitoso al plano internacional de la Copa Libertadores.

Alexandre Guimaraes está próximo a vencer su contrato y, aunque el club y el timonel quieren seguir con el vínculo laboral, la situación económica de América por cuenta de la suspensión de la Liga Betplay no es buena y eso haría que desistan de continuar con su entrenador ante la incertidumbre por el regreso del campeonato.

Lea también: Drásticas medidas: Boca Juniors ya habría definido el futuro de Sebastián Villa

Alvaro Rius, director deportivo del América, explicó en qué va la renovación del timonel: “De momento no hay noticia de renovación, no hay prisa; de todas formas, los temas no van a ser rápidos porque la gente no tiene idea de la crisis que ha generado este virus en los equipos, especialmente en el América. Lo de las renovaciones se darán con el paso del tiempo, no creo que se den en los próximos días”, señaló en declaraciones recogidas por el diario El País de Cali.

Sobre el problema que tienen por la proximidad del vencimiento del contrato, aseguró el español: “Eso por supuesto genera presión, pero a mí me presiona más el saber que nuestro mayor ingreso que viene por el tema de la boletería, se ha perdido en un 90%. El segundo mayor ingreso es por patrocinio y eso nos ha afectado también”.

De interés: Conclusiones de la reunión de los directivos de Dimayor con Álvaro Uribe

Cabe señalar que, además de su entrenador, América de Cali está en la incertidumbre por el futuro de Carlos Sierra y Duván Vergara, quienes tienen algunas ofertas del exterior; así como Michael Rangel por el que deben pagar un millón de dólares para quedárselo. Sobre Pisano todo apunta a que quedará libre a partir del 30 de junio.