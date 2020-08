Director deportivo de América y la verdad sobre el caso Fabián Sambueza

El mercado de fichajes del fútbol colombiano ha tenido al mediocampista Fabián Sambueza como uno de sus grandes protagonistas en tiempos de pocos movimientos. Todo esto por la incertidumbre sobre su futuro debido a las negociaciones por ahora frustradas con Santa Fe y una posible llegada a otro club.

Santa Fe y Sambueza no han llegado a un acuerdo económico para su continuidad en el equipo a pesar de varias ofertas de ambas partes. Así las cosas, el argentino es jugador libre desde el 30 de junio y su empresario lo ha ofrecido a algunos clubes, entre ellos América de Cali, actual campeón de Colombia que disputa la Copa Libertadores.

Sobre la posibilidad en América de Cali, desde la directiva han mencionado que no tienen los sustentos económicos para ficharlo, aunque les gustaría contar con un jugador de esa calidad. Bajo esa línea también declaró Álvaro Rius, director deportivo del cuadro escarlata en el programa ‘La Hora Sensacional del Deporte’.

“Lo de Sambueza o cualquier otro jugador que pueda llegar a América está supeditado a alguna salida que se dé, de lo contrario no se harán más fichajes”, señaló en primera medida el directivo español.

“A Sambueza ya lo habíamos valorado cuando llegó a Independiente Santa Fe y en ese momento teníamos una cantidad suficiente de jugadores en esa posición ofensiva como Pisano, Vergara y Yesus Cabrera; hasta el mismo Carrascal o Sierra, entonces consideramos que, aunque es muy bueno, en ese momento no era tan necesario...”, reveló Rius sobre el mercado de fichajes en junio de 2019.

Y cerró reafirmando el tema económico de la institución: “Él es un jugador analizado y que me gusta, pero en nuestra situación económica no me parece responsable adquirir nuevos compromisos de gastos cuando difícilmente podemos pagar los actuales”.