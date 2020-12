Divorcio a la vista: la razón por la que Teo se quiere ir del Junior

Teófilo Gutiérrez sacudió el ambiente del Junior en pleno 24 de diciembre. El delantero de 35 años dio como un hecho su partida del cuadro tiburón, con el cual logró dos títulos de liga desde su regreso en la temporada 2017.

Aunque ya se venía rumorando sobre su marcha en redes sociales, el jugador corroboró dichas versiones luego de una temporada 2020 marcada por la irregularidad del club tiburón, así como por los casos positivos en momentos claves del año. Sin duda, esto último produjo, principalmente, la eliminación tanto en la Liga Betplay como en la Copa Sudamericana.

#TemporadaDeHumo2021 "Mi etapa de Junior está terminada, no he llegado a un acuerdo con la directiva. Tengo contrato hasta mitad de año, pero estamos negociando. Espero que sea lo mejor. No estaría a partir de enero con el equipo": Teo Gutiérrez en Deporte Espectacular. pic.twitter.com/7qcaJIg4Gx