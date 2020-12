¿Dos referentes se podrían ir de Nacional?

Atlético Nacional comienza a reestructurar su nómina pensando en el 2021. La llegada de Alexandre Guimaraes produjo que el grupo de futbolistas comenzará a ser analizado por el entrenador y las directivas con miras a la campaña del próximo año.

Los dos referentes que se irían de Nacional en diciembre

No obstante, dos jugadores, referentes del plantel verdolaga, podrían dejar las filas del equipo paisa en diciembre, ya sea por ofertas del fútbol internacional, o porque simplemente no hubo renovación de contrato. Se trata del mediocampista Jarlan Barrera y el delantero Jefferson Duque, quienes aún no están seguros en Nacional.

El volante podría tomar la decisión de partir al fútbol internacional, en caso tal de llegar una oferta formal por sus derechos deportivos, mientras que el atacante está en veremos, ya que no ha ampliado su vínculo laboral con Atlético Nacional. En el caso de Duque, es probable que al final la directiva y el jugador lleguen a un acuerdo.

Cabe recordar que Atlético Nacional confirmó recientemente la salida de cinco jugadores, entre ellas la del arquero José Fernando Cuadrado, el defensa argentino Diego Braghieri, y el lateral por derecha Helibelton Palacios. Así se conoció de manera oficial, una vez se consumó la eliminación en la Liga Betplay.

El más veces campeón del FPC, al tiempo que gestiona la actual plantilla de jugadores, está pendiente de lo que pase en las semifinales del balompié local, ya que depende de los buenos resultados de Independiente Santa Fe y Junior para confirmar su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores.