"Doy gracias a Dios por no irme al fútbol de China": la confesión de Michael Rangel

En medio de la suspensión del fútbol colombiano por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la mayoría de jugadores siguen con ejercicios físicos en sus casas y a la espera de una incierta reanudación. En medio de todo ello, se han conocido anécdotas y voces destacadas para pasar el tiempo mientras vuelve todo a la normalidad.

Es el caso de Michael Rangel, delantero del América de Cali que fue goleador en el torneo anterior donde fueron campeones del rentado nacional y que estuvo muy cerca de abandonar el club vallecaucano a cambio de jugosas ofertas en el exterior, entre ellas el fútbol de Asia.

Lea también: Barcelona se impuso: así será la reducción de salarios en sus jugadores

“Son cosas de dios, el tiempo de dios es perfecto. Yo tenía la ilusión de jugar en el exterior, tanto por el tema económico, como por las experiencias. Le doy gracias a dios de no irme al fútbol de China, acá en Colombia no está tan complicada la cosa; pero depende de nosotros mismos si lo queremos complicar y esperar qué viene más adelante”, señaló el atacante sensación del FPC.

Asimismo, hizo un llamado a cumplir con las normas de cuarentena, para evitar que avance la crisis en el país: “Primero que todo, hay que ser muy responsables, tomar conciencia de todo lo que está pasando, tenemos que ser muy inteligentes... lavándose las manos, no teniendo contacto con gente del exterior, estar en casa tranquilos compartiendo con la familia; de nosotros mismos depende si queremos volverlo tragedia o queremos ganarle la batalla al coronavirus”.

De interés: Acolfutpro reveló precarias situaciones en futbolistas de la Liga Femenina

Cabe señalar que, por ahora, en América de Cali no han estudiado la alternativa seriamente de reducir salarios en el club; pero si el FPC no regresa pronto, Tulio Gómez no descarta llegar a una negociación, especialmente con la plantilla de jugadores.