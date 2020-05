Dueño de Águilas reveló, por redes sociales, los jugadores que no aceptaron acuerdo salarial

Los clubes del fútbol profesional colombiano siguen tomando medidas para mantenerse en pie y conservar sus finanzas a pesar de los casi tres meses que cumplirá la suspensión de los campeonatos nacionales.

En esta ocasión, Águilas Doradas de Rionegro es el equipo protagonista ya que su máximo accionista, José Fernando Salazar, comunicó que llegó a un acuerdo con 67 de las 70 personas que trabajan en la institución y que recibe un salario por parte de esta.

Sin embargo, el directivo reveló, mediante una publicación en su cuenta de Twitter, el nombre de los tres jugadores que no aceptaron el arreglo y además manifestó que dos de estos fueron notificados que no continuarán en el equipo, ya que no se les renovará el contrato que termina en el mes de junio.

Salazar indicó que Iván Rivas, Jefferson Mena y el venezolano Anthony Uribe, quien son los que más salarios elevados tienen los cuales están entre los 22 y 30 millones de pesos mensuales, según el dirigente, no aceptaron el acuerdo.

Llama la atención que los tres jugadores con salarios más elevados (de entre 22 y 30 millones mensuales) hayan rechazado el arreglo.



Los deportistas Ivan Rivas, Jefferson Mena y Anthony Uribe no aceptaron el acuerdo. #RectitudDeIntención — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) May 19, 2020

De esta manera, José Fernando Salazar lanzó un dardo a estos tres futbolistas y al mismo tiempo destacó la gestión de su hija, Paola Salazar, quien oficializa como presidenta de Águilas Doradas de Rionegro y quien habría logrado que el 95% de los empleados del equipo entendiera la situación por la atraviesa el fútbol colombiano.