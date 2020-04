Dueño de América responde a posible salida de Alexandre Guimaraes

La situación económica de la mayoría de equipos del Fútbol Profesional Colombiano no es bueno teniendo en cuenta el parón que tuvieron que hacer en sus actividades ante la emergencia del coronavirus, que les ha impedido tener ingresos en cuestión de taquillas y otros aspectos.

Precisamente dicha complicación financiera ha obligado a los clubes a llegar a acuerdos con sus jugadores con respecto al pago de sus salarios. Adicionalmente, este lunes 27 de abril se conoció cuál sería el futuro del entrenador de América de Cali, el brasileño Alexandre Guimaraes.

Le puede interesar: Crisis actual provocaría la primera salida de Nacional para el próximo semestre

Y es que dueño del conjunto 'escarlata', Tulio Gómez, reveló en diálogo con medios nacionales que la continuidad del estratega dependerá de cuando se reanude el certamen local.

"La idea es que Guimaraes siga en América, pero no sabemos cuándo, todo depende de cuando reinicie la liga. Sin ingresos no podemos arrancar, si reanudamos pronto sí, si no, nos va a tocar hacer un 'stop' y que vuelva en enero", afirmó.

Lea también: Generosa donación: Mindeporte no desamparó a las futbolistas femeninas

Actualmente, el director técnico está en Costa Rica, país en el que reside, a la espera de que se comunique alguna decisión sobe regreso del fútbol colombiano.