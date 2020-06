Dueño de Real Cartagena desmiente a Rafael Pérez tras su denuncia

Tras la denuncia de Rafael Pérez, quien afirmó que al volver de China en 2003, tuvo que pagar para jugar en el fútbol colombiano. El presidente de Real Cartagena, Rodrigo Rendón, dio su versión de los hechos y aseguró que todo lo que se generó se dio a causa del futbolista, quien nunca fue agradecido con la institución y, luego de enterarse de un interés por parte de Millonarios, trató de desvincularese del equipo bolivarense sin justa causa para quedar en condición de 'libre'.

En charla con Planeta Fútbol de Antena 2, Rendón aseguró: "A Rafael Pérez lo tuvimos desde divisiones inferiores. Él me renunció tras conocer que Millonarios tenía un interés en él, me renunció buscando quedar libre y renunció sin justa causa. Cuando Millonarios dijo que hacía el contrato vigente con Real Cartagena, aseguró que tenía que negociar con nosotros y ahí vino el inconveniente".

"Fue a una cita con el papá y me grabaron una reunión. Me grabaron preguntando por qué estaba haciendo todo, por qué no lo dejaba salir y yo siempre di respuestas corporativas, asegurando que había que pensar en Real Cartagena después de que fue ese equipo el que lo hizo. Por eso él se fue a China, porque nadie lo quería contratar por haberme grabado", puntualizó el mencionado directivo del club.

Posteriormente, mostrando evidencia física, Rendón asegura: "Cuando Medellín quiso contratarlo, le dijimos al club antioqueño que él tenía contrato vigente y que intentó tumbarlo de varias maneras. Él ya había negociado un préstamo con Independiente Medellín y el equipo 'poderoso' fue solidario, por lo que firmamos un documento, tuvimos un reconocimiento por todo lo que habíamos hecho por ese muchacho y Medellín pagó 50 millones de pesos a Real Cartagena por él, dejándole la otra parte del dinero pagado por el préstamo".

Sobre la actualidad, el dirigente señala: "Le pido que recapacite, porque a mí jamás me ha pagado por estar ahí. Había un documento en donde firmó que los 50 millones eran para Real Cartagena. Voy a hacer una denuncia penal por calumnia, además vamos a ir a la Comisión de Ética de la Dimayor para que haya una sanción internacional. Yo llevo 20 años en el Real Cartagena y apenas he peleado con unos vagos, con los que no trabajan por la institución. Pero a este muchacho sí lo quiero denunciar por haberme grabado. Esa es la versión del Real Cartagena sobre los hechos".

Para concluir, dio una visión de lo que sucede: "Yo siempre he dicho que ese muchacho es mala persona, se le olvida que fue en Real Cartagena que lo hicimos y lo formamos. Cuando se victimiza porque se tuvo que ir a China, eso se dio fue porque él me grabó. Él mismo se sacó ese año de Colombia".