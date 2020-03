Dueño del América no se aguantó: "Que nos quiten el título si hay pruebas"

En los últimos días, una fuerte polémica se desató en el fútbol profesional colombiano tras las declaraciones del presidente de La Equidad sobre la inconformidad de varios clubes de la Dimayor por la ausencia del dinero de la televisión internacional que habían prometido para este año.

En medio de todo ello, Carlos Mario Zuluaga mencionó que algunos arbitrajes polémicos del año anterior estuvieron a favor del cuadro escarlata y eso desató la molestia en el presidente Mauricio Romero y el máximo accionista Tulio Gómez.

Lea también: Dimayor acudirá al gobierno nacional: posibles soluciones en la Liga Betplay

“Los humanos somos malos perdedores y siempre le echamos la culpa a la herramienta. En la carta que enviamos como denuncia estamos pidiendo que el señor Zuluaga presente las pruebas y si son ciertas que nos quiten el título", mencionó Tulio este jueves en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Y continuó defendiendo los intereses del cuadro vallecaucano: “En esta crisis debemos estar más unidos que nunca, que no haya divisiones y no sabemos hasta cuándo se prolongue esto. Hasta ahora ningún directivo me ha dicho de frente que nos ganamos el título de forma dudosa".

De interés: No se aburra: el libro de fútbol recomendado es la Pirámide Invertida, historia de la táctica

Asimismo, Tulio Gómez mencionó que las finanzas de América de Cali no se han visto golpeadas en demasía tras la suspensión del campeonato colombiano, pero que en caso que las medidas por el coronavirus se prolonguen un mes más como se prevé, ahí sí se pondría difícil la situación y se podrían tomar algunas medidas económicas con la plantilla de jugadores.