Duque envía mensaje a Dimayor: "No se trata de presiones políticas"

Mucho se ha hablado sobre lo que será el futuro del fútbol colombiano en los últimos días. Lo cierto es que el presidente Iván Duque volvió a hablar al respecto y envió un contundente mensaje a la Dimayor al resaltar que su decisión final no se verá afectada por presiones políticas ni nada al respecto.

"Aquí no se trata de presiones ni mucho menos de actitudes políticas. Tenemos que decidir basados en la ciencia, en lo que dicen los infectólogos, epidemiólogos, deportólogos, todos para buscar el camino. He tenido conversaciones con Conmebol, la FIFA, junto al ministro Lucena, y esperamos mostrar un proceso ordenado donde podamos retomar entrenamientos y actividad, y cuando tomemos una decisión del torneo lo hagamos soportado en evidencia concluyente que nos permita proteger la vida de los jugadores y el entorno donde se disputarían los partidos. No es terquedad, es responsabilidad con los jugadores y la sociedad", declaró el mandatario.

Para Duque, la determinación de que se juegue el fútbol colombiano será clave teniendo en cuenta lo que digan los expertos, en este caso el Ministerio de Salud, que analizará el protocolo para conocer sus puntos bajos.

"Entendemos que el deporte es muy importante para la sociedad, pero quiero ser claro: venimos trabajando para tener unos protocolos, primero con los deportes de menos contacto. Es cierto, se está jugando la Bundesliga, se habla de la Liga de España, de la Premier League, pero todavía no hay una definición clara. Hemos visto en la Bundesliga reacciones de jugadores que no quieren ser utilizados como experimentos", resaltó.

Por último, Iván Duque reiteró que su mayor angustia es la salud de los futbolistas, y que toda decisión se tomara en pro de cuidar al jugador para evitar todo tipo de contacto.

"Mi primera gran preocupación es que tenemos que garantizar la salud de los futbolistas. El fútbol es un deporte de mucho contacto, de gran salivación, de mucha actividad cardíaca y las distancias se agrandan. Tenemos que buscar no solo protocolos sino mecanismos idóneos", concluyó.