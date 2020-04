Duque envió nuevo mensaje al fútbol y Mindeporte respondió al protocolo de Dimayor

Uno de los tantos temas que ha generado controversia durante la cuarentena obligatoria que atraviesa el país a causa del coronavirus es la actividad del fútbol profesional colombiano, sector económico que se ha visto gravemente afectado por la suspensión de sus eventos y que busca algunas alternativas para volver a la actividad.

Este martes, en La FM, el presidente Iván Duque ratificó su decisión de no darle vía libre al fútbol profesional; sin embargo, el Ministerio del Deporte tiene en sus manos el protocolo elaborado por Dimayor y FedeFútbol para una posible reanudación, pero no ahora, si no en un par de meses y dependiendo de la evolución sanitaria.

En medio de ese contexto, el presidente Duque volvió a enviar un contundente mensaje al fútbol en su intervención diaria por televisión nacional: “No podemos volver a grandes aglomeraciones, es impensable retornar durante la pandemia a los estadios. Hay muchas ligas que ven la posibilidad de jugar a puerta cerrada, pero sabemos que los riesgos son altos porque el fútbol es un deporte de contacto".