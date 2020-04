Dura confesión de Jefferson Duque antes de llegar a Nacional

En medio de un video difundido por Atlético Nacional, Jefferson Duque, uno de sus delanteros más importantes se refirió a la forma en la que pasa esta cuarentana y, más allá de ajercitarse para mantenerse en forma, Duque aseguró que ha tenido mucho tiempo para pensar, hecho que le permitió retroceder en el tiempo y recordar uno de los momentos más duros de su carrera, etapa en la que pensó en abandonar el fútbol.

"En este tiempo he aprendido a ser una mejor persona, a ser un mejor profesional y a querer mucho más a esta linda institución. En este tiempo que llevamos tan largo, cuidándonos, se me vienen recuerdos a la mente sobre mi inicio. Mi inicio fue en Deportivo Pereira. Estuve ahí aproximadamente tres años. Se me terminó el contrato y me quedé dos años sin jugar al fútbol, sólo jugando en equipos de barrio por la 'liga', por tener algo de dinero", arrancó comentando el futbolista.

Quien luego continuó con su relato: "Fueron dos años demasiado duros para mí. Siempre tenía la ilusión de que pudiera resultar algo, en algún equipo, para continuar mi carrera. En un momento quise tirar la toalla, decir '¡ya no más! ¡no doy más! ¡me tocará hacer otra cosa!' Pero ella (mamá) me dijo que no lo hiciera, que iba a venir una bendición para mí. Y llegó la bendición con la Copa Ciudad Pereira. Estuvimos un diciembre jugando allá solo por ir a ganar algo de dinero para tener en esa época porque la situación era muy dura".