"Duré cinco meses sin cobrar en Deportivo Cali": fuerte revelación contra un exdirectivo

Uno de los futbolistas extranjeros más recordados de los últimos años en el Deportivo Cali es el mediocampista argentino Martín Morel, quien vistió la divisa azucarera en el año 2010 y dejó un grato recuerdo en los fanáticos. Sin embargo, el jugador contó detalles cuestionables de la directiva del club verde en esa época.

"Yo duré cinco meses sin cobrar en el Deportivo Cali, pregunté al gerente, qué pasaba y por qué no me pagan y él me dice que había sido orden de Ernesto Roa que no me pagaran… Él era integrante de la junta directiva y era empresario cuando yo estuve en Tigre de Argentina”, contó en el programa ‘Zona Libre de Humo’.

“En el recordado clásico 6x3, el señor Roa había dicho que los refuerzos no servían y luego después del partido que le había tapado la boca y yo le dije que no. No había llegado acá al club a taparle la boca a alguien, yo llegue a jugar”, mencionó con molestia el argentino.

“En Cali, en lo deportivo y con la hinchada excelente. Cuando llegué al Cali, Karim Gorayeb me recibió y me dijo que tuviera cuidado con Ernesto Roa… Recuerdo a un directivo, Henry Cuartas, el me ayudó mucho en mi corta instancia, me llevó a conocer Cali, me invito a su casa, fue muy bueno conmigo", también contó sobre los directicos con los que lidio en la divisa azucarera.

“La ilusión cuando llegué al Deportivo Cali, la ilusión siempre fue ser campeón y lo pude lograr (Copa Colombia 2010)… Cuando me fui en 2011, llegué a Universitario de Lima y me hicieron una nota para un periódico que los hinchas estaban molestos por mi salida", cerró contando respecto a su partida del elenco vallecaucano.