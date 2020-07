Durísimas palabras del presidente de América contra Matías Pisano y su demanda

En medio de la incertidumbre que atraviesa el América de Cali por su futuro deportivo, la elección del nuevo entrenador y más detalles de cara a la reanudación de la Liga Betplay, hubo un tema complejo en la institución y que tomará un buen tiempo por resolver. Matías Pisano demandó al club tras su salida, según él por incumplimiento de pagos y daños morales.

Al respecto, fue consultado el presidente de América, Mauricio Romero, quien no ocultó su molestia y decepción con el talentoso mediocampista argentino: "Yo te soy sincero… Que te pueda decir que estoy sorprendido, pues no, la verdad no… Pero sí en cierta forma me molesta porque creo que con Matías fuimos muy claros desde el principio, fue un jugador que ganaba muy bien en América. Fue un jugador al que América le abrió las puertas, le dio un salario importante y él nunca entendió que el COVID-19 lo iba a afectar de alguna forma”, señaló en el programa ‘Zona Libre de Humo’.

“Eso creo que no habla bien de la persona, que salga y hable mal de la institución y además de eso demande con unos argumentos, que él creerá que son justos, pero nosotros no lo consideramos así. Es lo que muchas veces salen a decir muchos jugadores, que quieren mucho al equipo y que la pelota está en los pies de los directivos y que yo por este equipo lo doy todo. Pero salen a hacer una cosa de estas…”, apuntó Romero contra los códigos del volante que terminó su contrato el pasado 30 de junio.

“¿Uno qué hace? En cierta forma estoy dolido, pero al final sorprendido no porque cosas peores hemos visto en el fútbol y saldremos a responder la demanda de una forma responsable, como hemos manejado esta situación desde un principio", acotó.

Y cerró negando que América realmente tenga deudas con Pisano: "Nosotros suspendimos el contrato y lo que nosotros sabemos es que hasta el día de la suspensión tendremos que cubrir lo que era su salario, como veníamos dándole un aporte lo tendremos que hacer en el excedente. Pero es que la demanda que él pone es sobre todo su salario y creo que ahí es en donde no consideramos mucho, inclusive poniendo, digamos, algo extra. Entonces creo que hay diferencia en lo que él pide con lo que realmente es".