Durísimos reproches de Alexis García contra sus jugadores tras derrota ante Santa Fe

Este sábado, luego de consumarse su eliminación en las semifinales de la Liga Betplay, La Equidad selló una plausible campaña en la temporada 2020, llegando hasta las instancias definitivas y consiguiendo un cupo para la próxima Copa Sudamericana.

Sin embargo, el técnico Alexis García se mostró muy molesto en la rueda de prensa posterior al partido por la actitud de sus jugadores que dejaron al elenco asegurador sin el cupo en la final y sin la plaza en la Copa Libertadores, torneo de mayor prestigio y premios económicos.

"No es un buen momento, cuando uno pierde nunca está bien. Me parece que fue un partido parejo. Santa Fe nos controló en el primer tiempo, jugamos pésimamente. En el segundo nosotros tuvimos un control, empatamos el juego y tuvimos para irnos arriba. pero tuvimos desinteligencias atrás y eso nos costó para haber empatado el partido”, señaló Alexis en primera medida.

Sobre los motivos de la derrota, comentó: "Se pierde en la pelota quieta, fuimos muy inocentes, muy mal parados, nada de lo que entrenamos. Dejamos una zona despoblada para el gol de ellos y por eso perdimos".

"Creo que no solo se pierde la final, se pierde la Copa Libertadores por un punto. No sé si no percibían lo que estábamos jugando", finalizó Alexis con molestia interna debido al resultado.