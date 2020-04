Duván Vergara: las dudas sobre su futuro y un mensaje para el Deportivo Cali

Uno de los jugadores más polémicos de los últimos meses en la Liga Betplay es el delantero Duván Vergara, una de las figuras del América de Cali en el título que obtuvieron el año anterior y que empezó con un buen rendimiento en la actual temporada hasta la suspensión del torneo.

El talentoso atacante resolvió algunas dudas sobre su futuro en el club vallecaucano y habló sobre las polémicas que marcaron su trasegar en el FPC el semestre anterior, especialmente por sus celebraciones y los penales que recibió a su favor.

“La celebración que hago es por mi bebé, llevarme los dedos a la cara, ahora no se puede hacer por el Covid-19, toca esperar a que pase. Sé que la celebración la convirtieron en 'meme' cuando le hice el gol a Nacional y sé que algunos hinchas del verde lo tomaron bien y a otros no les gustó. Yo juego fútbol para divertirme no para llamar la atención", señaló en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Luego habló sobre algunas polémicas que ha tenido: “Me pegan mucho y me pitan poco, pero esto es fútbol y toca jugar, en la cancha a uno se le olvidan todas esas cosas. La verdad, me pegan mucho, a veces uno juega con inconvenientes o golpes, pero yo soy de los que piensa que jugador que así sea golpeado no vaya al campo no es futbolista".

“Después del clásico contra Deportivo Cali, hasta salió comunicado que decía que yo me tiraba e incluso se fue a demanda e investigación, a mí también me golpean mucho y no me pitan, pero yo no digo nada".

Sobre su futuro en el fútbol, confirmó: “Yo tengo contrato de tres años con América de Cali y estoy muy contento de estar acá”.

Y cerró hablando sobre la crisis que vive el país por el coronavirus: “Siempre trato de colaborar lo que más pueda, mi señora hizo unos mercados para repartir acá en la ciudad, esta mañana hable con mi mama para colaborar con unos mercados en el barrio… Yo nunca voy a estar en desacuerdo con la decisión que se tome al respecto con lo de salarios y contratos, siempre y cuando se haga con el grupo y se llegue a un acuerdo, yo estoy dispuesto a colaborar en lo que más pueda".