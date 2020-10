Duván Vergara no se guardó nada: radical apoyo para Juan Cruz Real en América

América de Cali atraviesa un incómodo momento en su temporada luego de la eliminación en Copa Libertadores que, incluso, lo dejó con las manos vacías sin poder disputar la Copa Sudamericana y cerrando su participación internacional en 2020.

A eso se le suma la derrota en la Superliga a manos de Junior de Barranquilla, pero América ha encontrado un bálsamo con una seguidilla de buenos resultados en la Liga Betplay que han quitado un poco de peso al técnico Juan Cruz Real.

Lea también: ¿Cual es la SORPRESA que daría QUEIROZ en la CONVOCATORIA de COLOMBIA?

Sin embargo, las críticas continúan en torno a Juan Cruz Real y su cuerpo técnico a pesar del respaldo de la directiva. Ahora, quien salió en defensa del DT fue Duván Vergara, el mejor jugador del equipo escarlata y considerado como el más importante en la actualidad del fútbol colombiano.

"No hay que decirnos mentiras, es triste todo lo que está pasando. Obviamente queríamos ganar la Superliga, pero no se nos dio. Hemos tenido buenas presentaciones como local, creo que todavía no hemos perdido”, señaló en el programa ‘Primer Toque’ de Win Sports.

De interés: "Lo que hago es cumplir la ley", Ernesto Lucena sobre Cúcuta Deportivo

“Más que todo triste por lo de la Libertadores porque nos sacaron también de la Sudamericana, pero duele más la forma en que nos empataron. Toca 'pasar la página' como ustedes dijeron y 'remar' para buscar la 15, que es lo que todos queremos", puntualizó.

Luego se refirió a su apoyo hacia el técnico argentino Cruz Real: "Hay que apoyarlo porque no es fácil trabajar bajo presión y así lo hemos hecho. Estamos 'remando', vamos a ir por la 15. Estamos confiando en Dios y en que se nos van a dar las cosas... Lo importante es que él tiene el respaldo de sus jugadores y eso es lo mejor".