Duván Vergara reveló los dos clubes grandes en los que jugaría además de América

El delantero extremo colombiano de 23 años Duván Andrés Vergara Hernández fue sin duda la principal revelación de América de Cali en el título que consiguió en el segundo semestre de 2019 tras volver al fútbol local después un corto paso por Rosario Central de Argentina.

Vergara brilló por su habilidad individual y de regate por las bandas que se complementó perfectamente con la capacidad goleadora de Michael Rangel. Su actuación impulsó al cuadro 'escarlata' a hacer uso de la opción de compra para hacerse con el 100 % de sus derechos y de esta manera asegurar un gran ingreso en una futura venta.

El pasado domingo 19 de abril, el atacante monteriano causó una gran polémica en la afición del fútbol colombiano al afirmar, primero, que estaría pensando en cambiar el equipo del cual es hincha y segundo al dar a conocer los clubes del FPC en donde jugaría.

Con respecto al primer aspecto, Vergara ha reconocido en diversas ocasiones ser hincha de Junior de Barranquilla, pero manifestó en diálogo con el periodista Eduardo López, que estaría pensando en cambiarse para América por el gran cariño que le ha cogido a la institución 'escarlata'.

"Al jugar en América estos colores se me metieron por dentro; yo le dije a mí mujer estos días que yo le he cogido un cariño impresionante, estoy que me cambio de equipo", afirmó.

Por otro lado, el atacante confirmó que tiene como gran deseo volver a irse al fútbol del exterior para continuar su carrera, pero en caso de regresar al país quisiera jugar primero en América, segundo en Junior y tercer en Atlético Nacional por un particular razón.

"Si llego a ir al exterior, que el sueño mío, y si vuelvo a Colombia quiero jugar en América primero, si no, quiero jugar en Junior, ese es el equipo de mis amores y unan cosa no tiene que ver con la otra y tercero, mi mamá me ha dicho que quiere verme jugar en Nacional", manifestó.

El delantero monteriano ha marcado ocho goles en su regreso al FPC tras 32 partido jugados con la camiseta de América de Cali.